The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Luzerner Kantonsrat spricht sich für Behindertensession aus

Keystone-SDA

Im Kanton Luzern sollen künftig regelmässig Behindertensessionen durchgeführt werden. Der Kantonsrat hat sich am Montag für den Aufbau und den Betrieb einer solchen Session ausgesprochen. Auf eine gesetzliche Grundlage will er aber verzichten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Eine regelmässig stattfindende Behindertensession würde die politische Teilhabe fördern, erklärte Maria Pilotto (SP) in ihrer Motion. Sie biete die Chance, Massnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen umzusetzen.

Carlo Piani (Mitte) sagte, eine Behindertensession fördere den Dialog, stärke die Selbstvertretung und gebe Impulse. Georg Dubach (FDP) erklärte, eine solche Session gebe den Betroffenen eine Stimme.

SVP stellte den Nutzen in Frage

Gegen eine Behindertensession war die SVP. Jasmin Ursprung sagte, diese schaffe ein separates Gefäss. Wirkliche Teilhabe entstehe aber innerhalb der bestehenden Strukturen. Der Nutzen der Behindertensession sei deswegen fraglich.

Es gehe bei der Behindertensession um die politische Partizipation, widersprach Michael Ledergerber (SP) der SVP-Sprecherin. Es gehe darum Strukturen zu schaffen, damit eine inklusive Gesellschaft erreicht werde und dass dereinst Menschen mit Behinderung in den Kantonsrat gewählt würden.

Der Regierungsrat zeigte sich in seiner schriftlichen Antwort bereit, pro Behindertensession 25’000 Franken aus den Lotteriemitteln zu sprechen. Eine gesetzliche Grundlage für die Schaffung einer Behindertensession hielt er für unnötig. Er beantragte deswegen, die Motion nur als Postulat zu überweisen.

Einzig SP und Grüne hielten an der Motion fest. Barbara Irniger (Grüne) sagte, die Behindertensession dürfe kein Alibianlass sein.

Das Postulat wurde mit 88 zu 24 Stimmen überwiesen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
35 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft