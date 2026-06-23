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Luzerner Kantonsrat winkt Zusatzkredit für Houelbach durch

Keystone-SDA

Der Hochwasserschutz am Houelbach in Kriens LU wird 77 Prozent teurer als geplant. Der Kantonsrat hat am Dienstag und einen Zusatzkredit mit 85 zu 0 Stimmen genehmigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Als das Parlament vor zwei Jahren das Projekt guthiess, ging der Kanton von Kosten in der Höhe von 4,47 Millionen Franken aus. Nun dürfte es aber 7,90 Millionen Franken kosten. Eine Diskussion zu den Mehrkosten gab es im Kantonsrat nicht.

Der Regierungsrat begründete die Differenz von 3,43 Millionen Franken damit, dass der Kostenvoranschlag mangelhaft gewesen sei. Es sei zu wenig berücksichtigt worden, dass Bauen im Siedlungsgebiet komplex sei. Zudem müssten gemäss neuem Bundesrecht die Unterhaltskosten über fünf Jahre in die Projektkosten eingerechnet werden.

Im Houelbach vereinigen sich mehrere Bäche des Pilatushangs. Er mündet bei der Schappe in Kriens in den Krienbach. 2014 und 2022 kam es zu Überschwemmungen. Der Bach soll deswegen verbreitert werden. Seine Ufer werden erhöht und überdeckte Bachabschnitte geöffnet.

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