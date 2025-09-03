The Swiss voice in the world since 1935
Luzerner Kantonsregierung genehmigt Deponieprojekt in Ebikon

Das geplante Deponieprojekt in der Luzerner Agglomerationsgemeinde Ebikon kann umgesetzt werden. Der Regierungsrat hat die Aushubdeponie und die damit verbundene Anpassung der Nutzungsplanung genehmigt, wie er am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Im Gebiet Stuben in Ebikon ist eine Deponie für sauberes, unbelastetes Aushub- und Ausbruchmaterial geplant. Während sechs bis acht Jahren soll dort Material aus der Region abgelagert werden, das für Bauvorhaben ausgebaggert wurde.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Ebikon haben dem Projekt im Mai 2022 mit einem Ja-Stimmenanteil von 54,5 Prozent zugestimmt.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

