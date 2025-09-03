Luzerner Kantonsregierung genehmigt Deponieprojekt in Ebikon

Keystone-SDA

Das geplante Deponieprojekt in der Luzerner Agglomerationsgemeinde Ebikon kann umgesetzt werden. Der Regierungsrat hat die Aushubdeponie und die damit verbundene Anpassung der Nutzungsplanung genehmigt, wie er am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Gebiet Stuben in Ebikon ist eine Deponie für sauberes, unbelastetes Aushub- und Ausbruchmaterial geplant. Während sechs bis acht Jahren soll dort Material aus der Region abgelagert werden, das für Bauvorhaben ausgebaggert wurde.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Ebikon haben dem Projekt im Mai 2022 mit einem Ja-Stimmenanteil von 54,5 Prozent zugestimmt.