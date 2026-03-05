Luzerner Kantonsschule Alpenquai erhält neuen Rektor

Keystone-SDA

Die Kantonsschule Alpenquai erhält eine neue Leitung. Christopher Latkoczy übernimmt am grössten Gymnasium der Zentralschweiz das Rektorat.

(Keystone-SDA) Der 56-Jährige ist gemäss Mitteilung der Luzerner Staatskanzlei derzeit Prorektor und Chemielehrer an der Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich. Der gebürtige Wiener tritt sein Amt zu Beginn des Schuljahres 2026/27 an.

Latkoczy folgt auf Stefan Graber, der die Kantonsschule Alpenquai seit 2024 leitet und auf das Schuljahr 2026/27 in Pension geht.

Die Kantonsschule Alpenquai Luzern führt ein sechsjähriges Langzeitgymnasium mit der Möglichkeit zur zweisprachigen Maturität in Englisch. Im Schuljahr 2025/26 besuchen laut Angaben der Staatskanzlei rund 1700 Schülerinnen und Schüler in 86 Klassen die Schule.