Luzerner Kantonsspital prüft Zwischennutzung des Hauptgebäudes

Keystone-SDA

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Das Luzerner Kantonsspital (Luks) hat eine externe Studie zur Prüfung einer möglichen Nutzung des heutigen Hauptgebäudes öffentlich ausgeschrieben. Dies verlangte der Bebauungsplan der Stadt Luzern, nachdem der geplante Abriss auf Widerstand stiess.

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(Keystone-SDA) Die Prüfung verschiedener Varianten erfolge «ergebnisoffen», teilte das Luks am Freitag mit. Miteinbezogen werde auch die im Bebauungsplan vorgesehene Variante eines temporären Parks.

Die Varianten sollen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Mobilität, Biodiversität, Energieversorgung sowie Investitions- und Betriebskosten geprüft werden. Die Bewertung erfolge anhand der Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.

Im Zentrum stehe für das Luks die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung, hiess es weiter. Allfällige Zwischennutzungen dürften den laufenden Spitalbetrieb nicht beeinträchtigen und die geplante «Weiterentwicklung» nicht verzögern.

Das Luks packt derzeit mehrere Grossprojekte an. Das neue Kinderspital und die neue Kinderklinik sollen im kommenden Herbst den Betrieb aufnehmen. Bis zum Abschluss der Weiterentwicklung 2035 stehen weitere Neubauten für das Ambulante und das Stationäre Zentrum stehen an.

Dabei sieht das Luks vor, das heutige Hauptgebäude abzureissen. Linke Parteien wehrten sich gegen diese Pläne. In der Debatte um den Bebauungsplan im Stadtparlament einigten sich die Fraktionen im Juni 2025 auf einen Kompromiss, wonach das Spital das heutige Bettenhochhaus zwar abreissen kann, aber erst noch Zwischennutzungen prüfen muss. Den Kompromiss hatte das Luks kurz vor der Session selbst ins Spiel gebracht.