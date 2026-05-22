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Luzerner Polizei fasst mutmassliche Schmuckbetrüger

Keystone-SDA

In der Stadt Luzern hat die Polizei am Mittwochnachmittag zwei mutmassliche Schmuckbetrüger festgenommen. Die beiden Männer hatten zuvor versucht, in einem Geschäft gefälschten Goldschmuck zu verkaufen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mitarbeitende des Geschäfts alarmierten die Polizei, nachdem die Verdächtigen versucht hatten, Billigschmuck als echtes Gold abzusetzen. Die Einsatzkräfte nahmen einen der Männer kurz nach dem Verlassen des Ladens fest.

Den zweiten Verdächtigen stoppten sie wenig später in einem Auto. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Serben im Alter von 26 und 39 Jahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Polizisten stellten bei den Männern gefälschten Goldschmuck sowie mehrere tausend Franken Bargeld sicher. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.

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