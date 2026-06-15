Luzerner Polizei fasst mutmassliches Päckli-Diebespaar

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat ein Ehepaar festgenommen, das seit 2024 mindestens 83 Paketdiebstähle verübt haben soll. Der mutmassliche Deliktsbetrag schätzt die Polizei auf über 135'000 Franken, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Ehepaar wurde am Samstag im Kanton Luzern im Rahmen einer koordinierten Polizeiaktion festgenommen, wie es im Communiqué hiess. Gemäss der Staatsanwaltschaft arbeitete der Mann als Lastwagenchauffeur für eine Transportfirma und entwendete gemeinsam mit seiner Ehefrau Schmuck, Mobiltelefone und Kleider aus transportierten Paketen.

Bei der Hausdurchsuchung hat die Polizei das Deliktsgut sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hat für den 45-jährigen Mann und die 51-jährige Frau Haft beantragt, wie es weiter hiess. Es gilt die Unschuldsvermutung.