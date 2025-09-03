The Swiss voice in the world since 1935
Luzerner Polizei fasst zwei Einbrecher dank Diensthund und Drohne

Keystone-SDA

Am frühen Dienstagmorgen hat die Luzerner Polizei in Malters zwei mutmassliche Einbrecher gefasst. Bei der Fahndung kamen Diensthund Dodge und eine Drohne zum Einsatz, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden jungen Albaner im Alter von 22 und 26 Jahren befanden sich zu Fuss auf der Flucht. Zuvor war um 03.50 Uhr bei der Luzerner Polizei eine Meldung über einen Einbruch in Schwarzenberg eingegangen.

Die Luzerner Polizei hat für die zwei Männer Untersuchungshaft beantragt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

