Luzerner Polizei fasst zwei Einbrecher dank Diensthund und Drohne

Keystone-SDA

Am frühen Dienstagmorgen hat die Luzerner Polizei in Malters zwei mutmassliche Einbrecher gefasst. Bei der Fahndung kamen Diensthund Dodge und eine Drohne zum Einsatz, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

(Keystone-SDA) Die beiden jungen Albaner im Alter von 22 und 26 Jahren befanden sich zu Fuss auf der Flucht. Zuvor war um 03.50 Uhr bei der Luzerner Polizei eine Meldung über einen Einbruch in Schwarzenberg eingegangen.

Die Luzerner Polizei hat für die zwei Männer Untersuchungshaft beantragt.