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Luzerner Polizei nimmt Mann fest, der in S-Bahn Frauen angriff

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat einen Mann festgenommen, der Anfang Juni mehrere Frauen am Bahnhof Luzern und in einer S-Bahn tätlich angegriffen hatte. Das Motiv der Tat werde abgeklärt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim festgenommenen Mann handelt es sich um einen 21-jährigen Schweizer. Er soll Frauen gezielt angerempelt und teilweise mit dem Ellbogen geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft Luzern untersucht den Fall.

Wie der Polizeisprecher Anfang Juni zu Keystone-SDA sagte, erstatteten betroffene Frauen Anzeige. Die Polizei veröffentlichte darauf einen Zeugenaufruf, den sie nun zurückzog.

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