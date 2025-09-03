Luzerner Polizei nimmt Mann nach Angriff auf seine Mutter fest

Keystone-SDA

Eine Frau hat bei einem Messerangriff in der Nacht auf Mittwoch erhebliche Schnitt- und Stichverletzungen erlitten. Die Luzerner Polizei nahm ihren Sohn als mutmasslichen Täter fest, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

(Keystone-SDA) Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Der Angriff habe sich «in einer Seetaler Gemeinde» ereignet. Die Meldung über eine «Auseinandersetzung» zwischen einer Frau und ihrem Sohn sei um etwa 01.45 Uhr bei der Luzerner Polizei eingegangen, schrieb diese weiter.

Der 27-jährige Mann wurde nach einer Fahndung geschnappt, bei der auch Diensthund Laiko im Einsatz stand. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zum Motiv laufen.