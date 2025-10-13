Luzerner Polizei nimmt Raser vorübergehend fest

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Freitag nach einem mutmasslichen Raserdelikt in Grosswangen LU vorübergehend festgenommen worden. Die Luzerner Polizei stellte zudem das Fahrzeug des 20 Jahre alten Schweizers sicher.

(Keystone-SDA) Der Autofahrer sei um 01.30 Uhr innerorts mit einer Nettogeschwindigkeit von 110 Kilometer pro Stunde (km/h) gemessen worden, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Erlaubt seien auf dem Abschnitt maximal 50 km/h.

Die Polizei konnte den mutmasslichen Raser danach ermitteln und festnehmen, wie sie mitteilte. Zudem nahm sie dem Junglenker zuhanden des Strassenverkehrsamts den Führerschein ab und zeigte ihn an.