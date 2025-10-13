Luzerner Polizei nimmt Raser vorübergehend fest
Ein Autofahrer ist am Freitag nach einem mutmasslichen Raserdelikt in Grosswangen LU vorübergehend festgenommen worden. Die Luzerner Polizei stellte zudem das Fahrzeug des 20 Jahre alten Schweizers sicher.
(Keystone-SDA) Der Autofahrer sei um 01.30 Uhr innerorts mit einer Nettogeschwindigkeit von 110 Kilometer pro Stunde (km/h) gemessen worden, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Erlaubt seien auf dem Abschnitt maximal 50 km/h.
Die Polizei konnte den mutmasslichen Raser danach ermitteln und festnehmen, wie sie mitteilte. Zudem nahm sie dem Junglenker zuhanden des Strassenverkehrsamts den Führerschein ab und zeigte ihn an.