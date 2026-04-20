Luzerner Polizei stellt zehn Autos wegen gravierender Mängel sicher

Keystone-SDA

Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Luzern und in der Agglomeration zehn Autos wegen gravierender Mängel sichergestellt. Zudem gab es mehrere Anzeigen und Führerausweisdelikte.

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(Keystone-SDA) Dabei wurden laut Polizeiangaben zehn Fahrzeuge wegen schwerer Mängel an der Betriebssicherheit sichergestellt, darunter etwa streifende Räder, defekte Auspuffanlagen oder herausgeschnittene Fahrzeugteile. Die Fahrzeuge wurden für eine detaillierte Prüfung dem Strassenverkehrsamt übergeben, wie es im Communiqué hiess.

Insgesamt wurden 15 Anzeigen wegen nicht vorschriftsgemässer oder nicht betriebssicherer Fahrzeuge ausgesprochen. Zudem wurden fünf Personen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen verzeigt. Die höchste Messung lag innerorts bei 73 statt 50 km/h, ausserorts bei 111 statt 80 km/h.

Zwei Lenker wurden laut der Mitteilung zudem angezeigt, weil sie ohne gültigen Führerausweis unterwegs waren.