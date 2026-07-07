Luzerner Regierung bewilligt Strassenverlegung in Emmenbrücke

Keystone-SDA

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Die Gemeinde Emmen kann in Emmenbrücke LU die Bahnhofstrasse verlegen. Der Regierungsrat hat das 3,5 Millionen Franken teure Projekt bewilligt, wie er am Dienstag mitteilte. Einsprachen gingen keine ein.

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(Keystone-SDA) Die Strasse verbindet den Bahnhof Emmenbrücke mit dem Bushof Bahnhof Emmenbrücke Süd beim Seetalplatz. Dabei mache sie einen S-förmigen Bogen, teilte die Gemeinde Emmen mit. Neu sei eine gradlinige Verbindung vorgesehen. Damit diese realisiert werden könne, müsse das Restaurant Bahnhof abgerissen werden.

Anlass der Verlegung und der Neuführung der Bahnhofstrasse ist der Bau des neuen Quartiers Luzern Nord, zu dem auch die neue Kantonsverwaltung gehört. Die heutige Strasse zerschneide ein Baufeld, teilte die Gemeinde Emmen mit. Mit der Verlegung der Strasse könne das Areal besser genutzt werden. Die Gemeinde sprach deswegen von einem «wichtigen Schritt nach vorne».

Der Einwohnerrat von Emmen hatte das Vorhaben 2024 bewilligt. Der Kanton beteiligt sich mit 640’000 Franken an den Kosten, wie der Regierungsrat mitteilte.