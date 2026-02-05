Luzerner Regierung legt Daten für die kantonalen Wahlen 2027 fest

Keystone-SDA

Der Regierungsrat hat den Zeitplan für die kantonalen Neuwahlen 2027 verabschiedet. Die Wahlen für den Kantonsrat und den Regierungsrat finden am 21. März 2027 statt, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Ein allfälliger zweiter Wahlgang für den Regierungsrat ist am 2. Mai 2027 geplant.

Die Nationalratswahlen sind am 24. Oktober 2027 terminiert, am selben Tag werden auch die beiden Ständeratsmandate neu gewählt.

Der Termin für einen möglichen zweiten Wahlgang des Ständerats hängt von der laufenden Revision des Stimmrechtsgesetzes ab und steht noch nicht fest, wie es weiter hiess.