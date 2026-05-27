Luzerner Regierungsrat wählt neuen Kantonszahnarzt

Keystone-SDA

Der Luzerner Regierungsrat hat Rolf Heimlinger zum neuen Kantonszahnarzt gewählt. Der 44-Jährige tritt am 1. Februar 2027 die Nachfolge von Peter Suter an, der nach bald 15 Jahren im Amt in Pension gehen wird.

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(Keystone-SDA) Heimlinger ist seit elf Jahren selbständig und präsidiert derzeit die kantonale Sektion der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft, wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Mittwoch hiess. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Udligenswil.

Dem Kantonszahnarzt obliegt das Bewilligungswesen und die Aufsicht über die Schulzahnpflege. Ferner prüft er Kostenvoranschläge und Rechnungen von Behörden wie den Sozialämtern oder der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen.

Peter Suter war seit April 2012 in dieser Funktion tätig. In dieser Zeit habe Suter eine Vielzahl von Projekten und Gesetzesänderungen gesteuert und mitgestaltet, hiess es weiter. Besonders hervorgehoben wurde der Aufbau einer Schule für Prophylaxeassistentinnen und -assistenten.