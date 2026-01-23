Luzerner Religionspädagogik soll eine neue Trägerschaft erhalten

Der Studiengang Religionspädagogik soll nicht mehr unter dem Dach der Universität Luzern angeboten werden. Grund sind neue Zulassungsbedingungen, welche Personen ohne gymnasiale Matur ausschliessen.

(Keystone-SDA) Das Bistum Basel und die Theologische Fakultät suchten eine neue Trägerschaft, teilte die Universität Luzern am Freitag mit. Die dazu gebildete Arbeitsgruppe solle bis Ende 2026 Bildungsszenarien erarbeiten und Sondierungsgespräche mit möglichen Partnern führen.

Der Studiengang Religionspädagogik wird heute vom Religionspädagogischen Institut (RPI) angeboten, das zur Theologischen Fakultät gehört. Zugelassen sind sowohl Personen mit als auch ohne Matur.

Wegen neuer Qualitäts- und Akkreditierungsanforderungen sei die Zulassung zum Studiengang ab dem Herbstsemester 2027 an eine gymnasiale Matur gebunden, teilte eine Unisprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Würde der Studiengang weiterhin unter dem Dach der Universität Luzern geführt, wären Personen ohne gymnasiale Matura ausgeschlossen.

Mit einer neuen Trägerschaft, für die die neuen Bestimmungen nicht gelten, soll erreicht werden, dass der gleiche Personenkreis wie bisher den Studiengang absolvieren kann. Begründet wurde dies damit, dass es sich um eine praxisnahe und für Quereinsteigerinnen und -einsteiger attraktive Ausbildung handle.

Folge der Neuerungen ist, dass im Herbstsemester 2026 kein neuer Diplomstudiengang Religionspädagigik startet. Idealerweise solle der neue Ausbildungsweg im Herbst 2027 für Interessierte offenstehen, teilte die Universität weiter mit.