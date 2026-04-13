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Luzerner Sicherheitszentrum kostet 276 Millionen Franken

Keystone-SDA

In Rothenburg LU sollen in einem neuen Gebäude verschiedene Einheiten der Luzerner Polizei und der Verwaltung untergebracht werden. Der Bau des Sicherheitszentrums soll 276 Millionen Franken kosten.

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(Keystone-SDA) Der Regierungsrat hat am Montag das Vorhaben vorgestellt. Heisst der Kantonsrat den Baukredit gut, können die Stimmberechtigten im November darüber befinden. Begründet wird der Neubau damit, dass die heutige Infrastruktur im Sicherheitsbereich veraltet und am Limit sei.

Herzstück des Sicherheitszentrums beim Bahnhof Rothenburg Station ist die integrierte Leitstelle Luzern, Obwalden und Nidwalden. Sie werde zur zentralen Anlaufstelle bei Notfällen, hiess es. Die Kriminalpolizei bleibe an der Kasimir-Pfyffer-Strasse in Luzern.

Neu in Rothenburg angesiedelt werden auch die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz, der Veterinärdienst sowie eine Abteilung der Staatsanwaltschaft. Auch ein Festnahmezentrum und eine Schiesstrainingsanlage werden in dem neuen Gebäude untergebracht.

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