Luzerner Sozialversicherungszentrum WAS eröffnet neuen Standort

Keystone-SDA

Das Zentrum für Sozialversicherungen und Arbeitsmarkt WAS Wirtschaft Arbeit Soziales des Kantons Luzern bietet seine Dienstleistungen ab dem 8. Juni am neuen Hauptsitz in Kriens an. Während des Umzugs ist es nur telefonisch oder online erreichbar.

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(Keystone-SDA) Mit dem neuen Standort im Eichhof West werde für die Bevölkerung ein Mehrwert geschaffen, teilte das WAS am Montag mit. Die Kundinnen und Kunden profitierten von kürzeren Wegen und einer guten Erreichbarkeit.

Zentrale Dienstleistungen des WAS sind AHV, IV, Arbeitslosenversicherung, Ergänzungs- und Überbrückungsleistungen, die Erwerbsersatzordnung, die Familienzulagen oder die Prämienverbilligung.

Der Umzug bringt es mit sich, dass die Schalter an den bisherigen Standorten an der Würzenbachstrasse, der Bürgenstrasse und der Landenbergstrasse in Luzern sowie an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke am Dienstag letztmals geöffnet haben. Bis am Montag bietet das WAS seine Dienstleistungen telefonisch und online an.

Die RAV in Sursee und Wolhusen bleiben an ihren regionalen Standorten.