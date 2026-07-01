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Luzerner SP-Regierungsrätin Ylfete Fanaj stellt sich zur Wiederwahl

Keystone-SDA

Die Luzerner Justiz- und Sicherheitsvorsteherin Ylfete Fanaj (SP) kandidiert für eine zweite Amtszeit. Sie will am 21. März 2027 wiedergewählt werden, wie ihre Partei am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Fanaj habe seit ihrem Amtsantritt 2023 wichtige Projekte angestossen und umgesetzt, schrieb die SP weiter. Genannt werden etwa der Aktions- und Massnahmenplan gegen häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt oder die Weiterentwicklung des Justizvollzugs. Anfang April stellte Fanaj die langfristigen Pläne für neue Plätze in den Luzerner Gefängnissen sowie zusätzliches Personal vor.

Die kantonale SP wird über die definitive Nomination an einem ausserordentlichen Parteitag am 24. September entscheiden. Am 19. August will die SP von Fanajs Wohnort, der Stadt Luzern, eine Vornomination vornehmen.

Mit Ylfete Fanaj kehrte die SP nach zwei Legislaturen ohne Vertretung 2023 in den Luzerner Regierungsrat zurück. Zuvor war die Sozialarbeiterin ab 2011 Kantonsrätin. Sie ist das erste Mitglied einer Kantonsregierung mit Wurzeln im Kosovo.

Von den fünf amtierenden Mitgliedern des Luzerner Regierungsrats haben bisher drei angekündigt, wieder anzutreten. Neben Fanaj sind dies Bildungs- und Kulturdirektor Armin Hartmann (SVP) sowie Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP).

Gesundheits- und Sozialdirektorin Michaela Tschuor (Mitte) hat sich noch nicht zu ihrer politischen Zukunft geäussert. Ihr Parteikollege, der langjährige Regierungsrat und heutige Finanzdirektor Reto Wyss, gab am vergangenen Freitag bekannt, dass er nicht wieder kandidieren wird. Die Mitte teilte darauf mit, den Sitz verteidigen zu wollen und weiterhin zwei Sitze in der Regierung zu beanspruchen.

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