The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Luzerner Staatskanzlei erhält neuen Kommunikationsleiter

Keystone-SDA

Christian Hodel übernimmt per 1. Mai die Leitung der Kommunikationsabteilung der Luzerner Staatskanzlei. Er folgt auf Andreas Töns, der nach 15 Jahren eine neue Aufgabe innerhalb der Staatskanzlei übernimmt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In seiner neuen Funktion berät Hodel den Regierungsrat, das Kantonsparlament und die Verwaltung in allen Kommunikationsfragen und verantwortet die Weiterentwicklung digitaler Kanäle und Prozesse, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

Der 39-Jährige verfüge über langjährige Erfahrung in Medien- und Behördenkommunikation und im Journalismus, zuletzt arbeitete er seit 2021 als Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Sursee. Hodel war bereits von 2017 bis 2021 als Kommunikationsbeauftragter in der Staatskanzlei tätig.

Der gebürtige Wiggertaler ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft