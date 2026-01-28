Luzerner Staatskanzlei erhält neuen Kommunikationsleiter

Keystone-SDA

Christian Hodel übernimmt per 1. Mai die Leitung der Kommunikationsabteilung der Luzerner Staatskanzlei. Er folgt auf Andreas Töns, der nach 15 Jahren eine neue Aufgabe innerhalb der Staatskanzlei übernimmt.

(Keystone-SDA) In seiner neuen Funktion berät Hodel den Regierungsrat, das Kantonsparlament und die Verwaltung in allen Kommunikationsfragen und verantwortet die Weiterentwicklung digitaler Kanäle und Prozesse, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

Der 39-Jährige verfüge über langjährige Erfahrung in Medien- und Behördenkommunikation und im Journalismus, zuletzt arbeitete er seit 2021 als Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Sursee. Hodel war bereits von 2017 bis 2021 als Kommunikationsbeauftragter in der Staatskanzlei tätig.

Der gebürtige Wiggertaler ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.