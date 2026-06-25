Luzerner Stadtrat bemängelt Finanzierung der Velohauptverbindungen

Keystone-SDA

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Der Luzerner Stadtrat hat die geplante Finanzierung für die Velohauptverbindungen in den Gemeinden kritisiert. Gleichzeitig begrüsst die Stadtregierung die geplante Revision des Weggesetzes und der Wegverordnung, wie sie am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Stadtregierung unterstütze die geplanten Änderungen, weil sie ein zusammenhängendes Netz von Velovorzugsrouten im ganzen Kanton ermöglichen, hielt sie in der Vernehmlassung fest. Die Vorlage schaffe eine wichtige Grundlage für den weiteren Ausbau der Veloinfrastruktur, so der Stadtrat.

Mit den vorgeschlagenen Finanzierungsvarianten ist sie jedoch nicht einverstanden. Sie bemängelt, dass ihre bisherigen Investitionen in Velohauptverbindungen, das Basisnetz und die neuen kantonalen Velovorzugsrouten zu wenig berücksichtigt wurden.

Der Stadtrat fordert deshalb eine Lösung, welche die bereits geleisteten Investitionen der Gemeinden stärker einbezieht.