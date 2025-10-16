Luzerner Stadtrat bewilligt Zusatzkredit für Waldbad Zimmeregg

Keystone-SDA

Nach der Sanierung des Waldbads Zimmeregg sind Probleme mit der Entwässerung aufgetreten. Die Stadt Luzern reagiert nun mit baulichen Verbesserungen und spricht dafür einen Zusatzkredit von 230'000 Franken.

(Keystone-SDA) Das Waldbad Zimmeregg wurde im Frühling 2024 nach einer umfassenden Sanierung wiedereröffnet. Seither blieb bei Regen Wasser auf dem Rasen liegen, was stellenweise zu matschigem Boden führte, wie die Stadt am Donnerstag in einem Communiqué bekanntgab. Bereiche der Badeanlage mussten während der Badesaison gesperrt werden.

Um die Situation zu verbessern, lässt die Stadt nun «versickerungsfähige Pflanzrabatten» erstellen. Das Oberflächenwasser soll künftig über diese in den Untergrund abgeleitet werden. Die Bepflanzung fördere zudem die Verdunstung und schaffe einen «Mehrwert für die Biodiversität».

Für die unvorhergesehenen Arbeiten bewilligte der Stadtrat einen Zusatzkredit von 230’000 Franken. Die Bauarbeiten beginnen im Herbst und sollen bis zur neuen Badesaison im Mai 2026 abgeschlossen sein.