Luzerner Stadtrat definiert Ziele für nachhaltige Stadtentwicklung

Die Stadt Luzern soll lebenswert und zukunftsfähig sein. So lautet der Leitsatz für die neue Gemeindestrategie 2026 bis 2035 sowie das Legislaturprogramm 2026 bis 2029, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

(Keystone-SDA) Beide Strategiepapiere legt der Stadtrat dem Grossen Stadtrat zur Beschlussfassung vor. Sie geben vor, welche Ziele in den kommenden vier respektive zehn Jahren «für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Vordergrund stehen», wie es in der Mitteilung hiess. Das Stadtparlament wird voraussichtlich am 23. Oktober darüber beraten.

Nach den Wahlen 2024 überprüfte der Stadtrat die bisherige Gemeindestrategie und erarbeitete das neue Legislaturprogramm. Der Stadtrat setzte vier strategische Schwerpunkte: starke Gesellschaft, qualitätsvolle Lebensräume, klimafreundliche Stadt und zukunftsorientierte Wirtschaft. Weiter definierte der Stadtrat vier Legislaturgrundsätze.

Die Nachhaltigkeit, die Lebensqualität und die Standortqualität liegen bereits «auf einem sehr hohen Niveau», hiess es in der Mitteilung. Doch spüre Luzern als Zentrumsstadt einen starken «Entwicklungs- und Veränderungsdruck». Darum gelte es, die Ziele kontinuierlich weiterzuverfolgen und weiterzuentwickeln.