The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Luzerner Stadtrat plant Umgestaltung des Knotens Utenberg

Keystone-SDA

Der Stadtrat will den Knoten Utenberg in der Stadt Luzern umbauen, um die Verkehrs- und Schulwegsicherheit zu erhöhen und die Fussgängerübergänge ohne Ampeln zu ermöglichen. Er beantragt dafür dem Grossen Stadtrat einen Sonderkredit von 1,28 Millionen Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit dem Projekt soll der baufällige Parkplatz Utenberg neu gestaltet und grösstenteils entsiegelt werden, wie die Stadtregierung am Freitag in ihrem Bericht und Antrag an das Stadtparlament mitteilte.

Geplant ist, die Einmündung der Dietschibergstrasse zu verschieben und mit einer Trottoirüberfahrt zu versehen. Der Einmünder der Utenbergstrasse soll angepasst, der bestehende Fussgängerstreifen mit Mittelinseln «optimiert» werden. Zudem teilte der Stadtrat mit, die Umnutzung der nicht mehr genutzten Busbuchten an der Adligenswilerstrasse sowie die Aufhebung der Abbiegespur an der Utenbergstrasse schaffe Platz für einen breiteren Radstreifen und Raum für die Separatsammelstelle.

Durch die Anpassungen werde der Knoten «übersichtlicher», die Vortrittsregeln seien «klar geregelt» und der Verkehr werde «flüssiger».

Geplant sind ferner LED-Leuchten bei der Strassenbeleuchtung. Der Parkplatz Utenberg soll neu geordnet, teilweise entsiegelt, mit fünf neuen Bäumen versehen und ein rollstuhlgerechtes Parkfeld erhalten.

Laut der Botschaft sollen die Bauarbeiten im Januar 2026 starten. Ziel ist der Abschluss der Sanierung im November 2026.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft