The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Luzerner Stadtrat will Grünflächen robuster und naturnaher machen

Keystone-SDA

Der Stadtrat Luzern will die öffentlichen Grünflächen aufwerten. So sollen etwa Parkanlagen naturnaher gestaltet oder Zierpflanzen ersetzt werden. Für das Projekt beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Sonderkredit von drei Millionen Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Ab 2026 soll die Stadt Massnahmen im Rahmen von 300’000 Franken pro Jahr umsetzen. Damit soll die «ökologische und klimatische Widerstandskraft» der Flächen gestärkt werden, wie es in einer Mitteilung der Stadt vom Dienstag hiess. Letztlich soll das Projekt «Klimaangepasste Grünflächen» die Lebensqualität im sich wandelnden Klima verbessern und die Biodiversität fördern.

Das Projekt baue auf zahlreichen bestehenden Grundlagen, es entspreche der Klimaanpassungsstrategie und dem Biodiversitätskonzept.

Wildblumenwiesen-Inseln in Parks

Konkret sollen etwa gängige Zierpflanzen wie Kirschlorbeer, Thuja oder Bambus, die an Trockenstress oder Schädlingsbefall leiden, durch «robuste, naturnahe Alternativen ersetzt werden». Etwa durch trockenheitsverträgliche Stauden, Gräser oder heimische Sträucher.

In den Parkanlagen sollen Wildblumenwiesen-Inseln oder Trockenmauern entstehen. Diese schaffen Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleinsäuger, «ohne den historischen Charakter der Anlagen zu beeinträchtigen».

Das Personal für die Umsetzung des Projekts sei bei der Stadtgärtnerei «Stadtgrün» sowie der Dienstabteilung Umweltschutz vorhanden. «Stadtgrün» soll die Wasser- und Grünflächen durch Pilotprojekte, Monitoring und «innovative Technologien» weiterentwickeln können.

Der Grosse Stadtrat wird voraussichtlich in seiner Sitzung vom 23. Oktober über den Sonderkredit beraten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft