Luzerner Stadtregierung legt Höhe des Mindestlohnes fest

Keystone-SDA

Wer in der Stadt Luzern arbeitet, soll 2026 mindestens 22,75 Franken pro Stunde verdienen. Dies hat der Stadtrat bestimmt. Ob der Mindestlohn im nächsten Jahr aber tatsächlich eingeführt wird, ist derzeit offen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Stadt Luzern vom Donnerstag wurde der Mindestlohn auf Basis des Landesindexes der Konsumentenpreise sowie der Höhe des Nominallohnindex errechnet. Der städtische Mindestlohn geht auf eine Volksinitiative der Juso zurück, welche 2024 vom Stadtparlament gutgeheissen worden ist.

Das Kantonsparlament hiess im letzten September als Reaktion auf den städtischen Mindestlohn eine Motion gut, welche ein Verbot von Mindestlöhnen auf kommunaler Ebene verlangt.

Im Stadtparlament reichten darauf Mitte, FDP, GLP und SVP eine dringliche Motion ein, welche den Verzicht auf den Mindestlohn verlangt. Dessen Einführung mache nach dem Entscheid des Kantonsparlaments keinen Sinn mehr, argumentierten sie.

Beschliesst das Stadtparlament die Dringlichkeit der Motion, wird es am 27. November über die Zukunft des Mindestlohnes entscheiden. Die Stadtregierung will gemäss Mitteilung danach über das weitere Vorgehen entscheiden.