Luzerner Stimmberechtigte votieren für Steuerfusssenkung

Keystone-SDA

In der Stadt Luzern sinkt auch 2026 die Steuerbelastung. Die Stimmberechtigten haben dem Budget 2026 und damit einer Steuerfusssenkung mit einem Ja-Stimmenanteil von 78,3 Prozent zugestimmt.

(Keystone-SDA) 14’965 hiessen den Voranschlag gut, 4139 lehnten ihn ab. Die Stimmbeteiligung betrug 36,1 Prozent, wie die Stadt am Sonntag mitteilte.

Luzern hatte den Steuerfuss bereits per 2023, 2024 und 2025 gesenkt. Für 2026 beschloss der Grosse Stadtrat gegen den Willen der Stadtregierung eine weitere Senkung, und zwar von 1,55 auf 1,45 Einheiten.

Begründet wurde die Steuerfusssenkung von Mitte, FDP, SVP und GLP mit der guten Finanzlage. Tatsächlich sah das Budget noch immer einen Ertragsüberschuss von 26 Millionen Franken vor.

SP und Grüne lehnten die Steuerfusssenkung ab. Von dieser profitierten vor allem Personen mit hohen Einkommen. Zudem führe eine zu tiefe Steuerbelastung zu einer «Zugerisierung» und damit zu einer sich weiter verschärfenden Wohnungsknappheit.