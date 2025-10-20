Luzerner Theater setzt für neue Intendanz auf Doppelspitze

Keystone-SDA

Ab der Spielzeit 2026/27 übernehmen Katja Langenbach und Wanda Puvogel gemeinsam die Intendanz des Luzerner Theaters. Beide sind bereits seit der Saison 2021/22 Teil des Leitungsteams.

(Keystone-SDA) Der Stiftungsrat des Luzerner Theaters hat für die Nachfolge von Ina Karr eine interne Lösung gewählt: Katja Langenbach, bisher Schauspieldirektorin, und Wanda Puvogel, bisher Tanzdirektorin, werden die Intendanz ab der Spielzeit 2026/27 gemeinsam führen. Das teilte der Stiftungsrat am Montag vor den Medien mit.

Katja Langenbach studierte Dramaturgie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und an der Columbia University New York. Seit 2021 ist sie Schauspieldirektorin am Luzerner Theater.

Wanda Puvogel leitet seit 2021 die Tanzsparte am Luzerner Theater. Sie absolvierte einst ein Violinstudium und wechselte später hinter die Bühne. Seit über drei Jahrzehnten ist sie in unterschiedlichen Bereichen des Tanzes tätig.

Das Ziel der Ko-Intendantinnen sei es, die erfolgreiche künstlerische Entwicklung fortzuführen und den o-kreativen Ansatz des Hauses weiter zu stärken, hiess es an der Medienkonferenz.

Ina Karr leitet das Luzerner Theater seit der Saison 2021/22. Sie war zuvor unter anderem am Nationaltheater Mannheim, am Oldenburgischen Staatstheater und an der Oper des Staatstheaters Mainz tätig. Karr verlässt das Haus zum Ende der Spielzeit 2025/26.