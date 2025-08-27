The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Luzerner Tourismus soll explizit gesellschaftsverträglich sein

Keystone-SDA

Der Fremdenverkehr im Kanton Luzern soll auf die Bedürfnisse der ansässigen Bevölkerung Rücksicht nehmen. Die zuständige Kantonsratskommission will im Tourismusgesetz die Forderung nach einem "gesellschaftsverträglichen Tourismus" deswegen verankern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Forderung sei zwar bereits in der Zielsetzung eines nachhaltigen Tourismus enthalten, teilte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) am Mittwoch mit. Mit ihrer ausdrücklichen Verankerung im Gesetz könne indes signalisiert werden, dass die Interessen der betroffenen Bevölkerung künftig besser berücksichtigt würden.

Insgesamt stützt die WAK nach eigenen Angaben die Stossrichtung der vom Regierungsrat vorgelegten Teilrevision des Tourismusgesetzes. Allerdings ist sie dagegen, dass die maximale Beherbergungsabgabe, welche die Gemeinden erheben dürfen, 80 Rappen pro Gast und Übernachtung betragen solle. Sie beantragt ein Maximum von 150 Rappen. Auf diesen Betrag ist auch die kantonale Abgabe beschränkt.

Der Kantonsrat wird die Gesetzesvorlage im September in erster Lesung behandeln.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft