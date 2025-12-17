Luzerner Zugverkehr nicht mehr eingeschränkt

Keystone-SDA

Die Störung im Luzerner Bahnverkehr vom Dienstag ist behoben worden. Die Züge verkehren am Mittwoch wieder normal, wie ein Sprecher der SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

(Keystone-SDA) Die Arbeiten aufgrund einer defekten Fahrleitung seien in der Nacht auf Mittwoch abgeschlossen worden, sagte der Sprecher.

Zur Störung kam es am Dienstagnachmittag im Bereich einer Weiche im Bahnhof Luzern. Die «zeitaufwendige» Reparatur der Fahrleitung konnte erst nach Betriebsschluss abgeschlossen werden, wie die SBB daraufhin mitteilten. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen im Regionalverkehr. Betroffen waren demnach die Linien RE24, S1, S3, S9, S77, S99 und der Voralpen-Express.