Lysser Velostation wird nicht mehr als Integrationsprojekt geführt

Keystone-SDA

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Die Lysser Velostation wird auf Anfang 2027 nicht mehr als kommunales Integrationsprojekt geführt. Aus der bewachten Velostation werden unbewachte Veloparkplätze und auch die Dienstleistungen der Fahrrad-Reparaturwerkstatt entfallen.

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(Keystone-SDA) Anstelle des kommunalen Integrationsangebots sollen alternative Lösungen für die Reinigung und die Entsorgung nicht mehr genutzter Fahrräder gefunden werden, wie die Gemeinde am Montag mitteilte. Zudem sollen Massnahmen zur Verbesserung des Schutzes vor Diebstahl und Vandalismus geprüft werden.

Im vergangenen Jahr habe sich gezeigt, dass das Zutrittssystem zum bewachten Teil der Velostation ersetzt werden müsse, schreibt die Gemeinde. Sie nahm dies zum Anlass, die Situation der Velostation umfassender anzuschauen. Dabei habe sich herausgestellt, dass nebst dem Investitionsbedarf auch der Betrieb mit Teilnehmenden des Integrationsangebots längerfristig nicht gesichert sei.

Der Gemeinderat wog daher nach eigenen Angaben verschiedene Lösungsvarianten ab. Er entschied sich letztlich dafür, nicht in ein neues Zutrittssystem zu investieren und für das kommunale Integrationsangebot alternative Lösungen zu finden.

Von heute fünf Teilnehmern des Integrationsangebots sind zwei Personen seit mehr als einem Dutzend Jahren in der Velostation tätig. Mit den Betroffenen sollen nun mögliche alternative Tätigkeiten gefunden werden.