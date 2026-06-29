The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Lysser Velostation wird nicht mehr als Integrationsprojekt geführt

Keystone-SDA

Die Lysser Velostation wird auf Anfang 2027 nicht mehr als kommunales Integrationsprojekt geführt. Aus der bewachten Velostation werden unbewachte Veloparkplätze und auch die Dienstleistungen der Fahrrad-Reparaturwerkstatt entfallen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Anstelle des kommunalen Integrationsangebots sollen alternative Lösungen für die Reinigung und die Entsorgung nicht mehr genutzter Fahrräder gefunden werden, wie die Gemeinde am Montag mitteilte. Zudem sollen Massnahmen zur Verbesserung des Schutzes vor Diebstahl und Vandalismus geprüft werden.

Im vergangenen Jahr habe sich gezeigt, dass das Zutrittssystem zum bewachten Teil der Velostation ersetzt werden müsse, schreibt die Gemeinde. Sie nahm dies zum Anlass, die Situation der Velostation umfassender anzuschauen. Dabei habe sich herausgestellt, dass nebst dem Investitionsbedarf auch der Betrieb mit Teilnehmenden des Integrationsangebots längerfristig nicht gesichert sei.

Der Gemeinderat wog daher nach eigenen Angaben verschiedene Lösungsvarianten ab. Er entschied sich letztlich dafür, nicht in ein neues Zutrittssystem zu investieren und für das kommunale Integrationsangebot alternative Lösungen zu finden.

Von heute fünf Teilnehmern des Integrationsangebots sind zwei Personen seit mehr als einem Dutzend Jahren in der Velostation tätig. Mit den Betroffenen sollen nun mögliche alternative Tätigkeiten gefunden werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft