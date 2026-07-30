Mädchen wird in Kreuzlingen TG von Auto angefahren und verletzt

Keystone-SDA

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Eine 40-jährige Frau hat am Donnerstag in Kreuzlingen mit ihrem Auto während des Einparkierens ein Kind angefahren. Die achtjährige wurde gemäss der Polizei mittelschwer verletzt. Die Rega flog das Mädchen in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 11.30 Uhr fuhr eine 40-jährige Autofahrerin von einer Strasse auf einen Parkplatz, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es während des Einparkierens zum Zusammenstoss mit dem Mädchen. Die Polizei klärt die genaue Unfallursache ab.