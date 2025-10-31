Mängel am Dach der Churer Eishalle festgestellt

Bei der Eishalle in der Stadt Chur sind Mängel am Dach und am Tragwerk festgestellt worden. Die Tragfähigkeit ist nur noch auf eine Schneelast von 60 Kilogramm pro Quadratmeter ausgelegt. Dank Sofortmassnahmen ist der sichere Betrieb des Stadions gemäss der Stadt Chur jedoch gewährleistet.

(Keystone-SDA) Trotz Instandhaltungsarbeiten entspricht vor allem das Tragwerk des Thomas Domenig Stadions aus dem Jahr 1980/81 den heutigen Normen nicht mehr, wie die Stadt Chur am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Neben Alterserscheinungen verursache die mangelnde Dämmung an wärmeren Tagen Kondensationsprobleme, die der Stahlkonstruktion zusetzten.

Die Belastung durch den Schnee wird deshalb laufend überwacht, wie die Stadt weiter schrieb. Bei einer Überschreitung der 60 Kilogramm pro Quadratmeter werde das Stadion vorübergehend geschlossen. Punktuell würden zudem Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt.

«Dank dieser Massnahmen kann die Eishalle voraussichtlich weitere fünf Jahre sicher betrieben werden», hiess es im Communiqué weiter. Parallel prüfe die Stadt umfassende bauliche Sanierungen für einen langfristig sicheren und effizienten Betrieb.