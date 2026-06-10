Männer nach Einbruch in Juweliergeschäft in Ascona festgenommen

Keystone-SDA

Die Tessiner Kantonspolizei hat auf dem Gebiet von Muzzano im Bezirk Lugano zwei Männer festgenommen. Die beiden Rumänen stehen im Verdacht, am Dienstag kurz nach 5 Uhr morgens in ein Juweliergeschäft in Ascona eingebrochen zu sein.

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(Keystone-SDA) Dabei hätten der 21-Jährige und der 37-Jährige ein Loch in die Schaufensterscheibe des Geschäfts gebohrt, heisst es in der gemeinsamen Medienmitteilung von Tessiner Kantonspolizei, Tessiner Staatsanwaltschaft und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG).

Über den Umfang und Wert des Diebesguts machte die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch keine Angaben, da die Abklärungen noch im Gange sind, wie eine Mediensprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.

Unmittelbar nach der Tat seien umfangreiche Ermittlungen eingeleitet worden. Diese hätten es ermöglicht, die Bewegungen der mutmasslichen Täter nachzuvollziehen. Im Rahmen der dadurch ausgelösten Fahndung sei es zur Festnahme der beiden Männer gekommen, und zwar am Dienstag kurz nach 20.30 Uhr auf dem Gebiet der Gemeinde Muzzano.

Die beiden Männer hätten sich zum Zeitpunkt der Festnahme in einem Personenwagen befunden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Einbruchswerkzeuge sichergestellt, wie es weiter heisst. An der Aktion beteiligt waren auch die Gemeindepolizeien von Ascona und der Stadt Locarno.

Den beiden Männern werden derzeit Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Weitere Abklärungen sollen zeigen, ob die beiden Männer auch für andere Einbrüche im Kanton Tessin oder in anderen Regionen der Schweiz verantwortlich sind.