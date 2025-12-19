Mühlemann und Vincenz-Stauffacher mögen saubere Hände

Keystone-SDA

Kulinarisch ist das Co-Präsidium der FDP Schweiz sehr regional unterwegs. Der Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann liebt Glarner "Zigerhöreli". Die Leibspeise seiner St. Galler Parteikollegin, Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher, ist die St. Galler Bratwurst.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das verrieten die beiden der neuesten Ausgabe der «Schweizer Illustrierten». Auch einen Tick haben die zwei. Die 58-jährige Vincenz-Stauffacher meinte, ihre Familie würde sagen, dass sie einen Hygienefimmel habe: «Ich frage sogar Erwachsene am Tisch, ob sie die Hände gewaschen haben». Und der 46-jährige Mühlemann sagte: » Ich gehe an keinem Brunnen vorbei, ohne mir die Hände nass zu machen.»

Im Interview verrieten Mühlemann und Vincenz-Stauffacher unter anderem auch ihren Traumberuf, den sie als Kind hatten. » Ich wollte Pudelcoiffeuse werden», so Vincenz-Stauffacher. Und Mühlemann wäre als Kind gerne Ingenieur geworden – gescheitert sei er am Schulfach Mathematik, doch heute sei er darin «recht gut».

Die beiden haben täglich Kontakt – das sei ein Muss als Doppelspitze einer Partei. Vincenz-Stauffacher habe Mühlemann im Glarnerland schon besucht. Aber dieser müsse den «Luna-Test» bei seiner Kollegin noch bestehen. Luna ist die Labradorhündin der St. Gallerin. «Sie hat ein gutes ‚Gspüri‘ für Menschen.» Laut Mühlemann hätte seine Kollegin diesen Test vor der Wahl ins Präsidium machen müssen, denn «ich mag Hunde nicht so».