Müll entlang der St. Galler Strassen nimmt zu

Keystone-SDA

Entlang der St. Galler Kantonsstrassen kommt es zu immer mehr Littering. Die weggeworfenen und liegengelassenen Abfälle verursachen gemäss dem Kanton jährliche Kosten von über einer Million Franken.

(Keystone-SDA) «Littering belastet die Umwelt stark und gefährdet die Gesundheit von Tieren und Menschen», lässt sich Regierungsrätin Susanne Hartmann (Mitte) in einer Mitteilung vom Freitag zitieren. Gemäss der Vorsteherin des St. Galler Bau- und Umweltdepartements verursachen achtlos weggeworfene Abfälle entlang der St. Galler Kantonsstrassen jährliche Kosten von rund 1,2 Millionen Franken.

Littering binde rund 6500 Personenstunden pro Jahr, heisst es in der Mitteilung weiter. Zeit, welche den Mitarbeitenden dann für andere Arbeiten im Strassenunterhalt fehle.

Die Zunahme von Littering entlang der St. Galler Kantonsstrassen läuft dem nationalen Trend entgegen. Dank Öffentlichkeitsarbeit und Präventionskampagnen nimmt das achtlose Wegwerfen in der Schweiz insgesamt ab.