Müller zieht in 10 Alnatura-Filialen von Migros ein

Keystone-SDA

Die Migros übergibt per Jahresende zehn Alnatura-Filialen an die deutsche Handelsgruppe Müller. Für die restlichen 15 Standorte sind unterschiedliche Lösungen vorgesehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vier Alnatura-Standorte wird der Detailhändler selbst weiternutzen, wie die Migros Zürich am Donnerstag mitteilte. An weiteren vier Standorten liefen die Mietverträge aus und sie würden «zurückgegeben». Für die restlichen sieben Filialen liefen noch Verhandlungen über die künftige Nutzung.

Die Nachmieter könnten dabei Migros-intern oder -extern sein, schreibt der Detailhändler weiter. Generell erhielten alle Mitarbeitenden der Alnatura-Filialen ein Angebot zur Weiterbeschäftigung bei der Migros. Zudem sollen die Produkte von Alnatura weiterhin im Sortiment der Migros erhältlich sein.

