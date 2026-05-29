Münsingen erhält Baubewilligung für neues Gemeindehaus

Keystone-SDA

Die Gemeinde Münsingen hat für den Neubau ihres Gemeindehauses die Baubewilligung erhalten. Einsprachen gingen keine ein. Das Gebäude kann wie geplant realisiert werden, wie die Gemeinde am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Damit sei ein weiterer wichtiger Meilenstein geschafft, heisst es in der Mitteilung. Am 9. Juni entscheidet das Münsinger Parlament über einen Nachkredit für das Bauvorhaben. Dieser wird nach Angaben der Gemeinde vor allem nötig, weil seit dem Kreditbeschluss 2021 über 19,3 Millionen Franken die Bauteuerung um 17 Prozent zugelegt hat.

Im September will die Gemeinde die Bauarbeiten starten. Die Inbetriebnahme des neuen Gemeindehauses ist für Frühling 2029 geplant.

Die Gemeindeverwaltung Münsingen ist aktuell auf vier verschiedene Gebäude verteilt. Das führt laut den Gemeindebehörden zu einer unklaren Adressierung für die Kundschaft und erschwert die internen Arbeitsabläufe.

Dazu kommt, dass die vier Gebäude mehrheitlich nicht hindernisfrei zugänglich sind und einen hohen Energieverbrauch aufweisen. Mittelfristig besteht ebenfalls hoher Erneuerungs- und Investitionsbedarf. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde für einen Neubau beim Bahnhof entschieden, wo die Standorte zusammengeführt werden sollen.