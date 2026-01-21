Münsingen will 64 Millionen in mehr Schulraum investieren

Keystone-SDA

Die Gemeinde Münsingen braucht mehr Platz für ihre Schülerinnen und Schüler. In den kommenden Jahren will die Gemeinde daher 64 Millionen Franken in die Sanierung und zweckmässige Erweiterung der Schulanlagen stecken.

(Keystone-SDA) Drei grössere bauliche Massnahmen sollen die bestehenden Bauten ergänzen: der Ersatzneubau des Nord-Süd-Traktes im Schulzentrum Schlossmatt, die Schulraumerweiterung durch zwei Anbauten im Schulzentrum Rebacker und ein Anbau an die heutige Tagesschule Mittelweg, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte.

Als Grundlage für die Umsetzungs- und Investitionsplanung wurde ein Massnahmenplan für die nächsten zehn Jahre erarbeitet. Alle Massnahmen sind in verschiedene Etappen eingeteilt.

Die Gemeinde schätzt die Kosten grob auf 64 Millionen Franken. Aufgrund der Etappierung und der erst im Groben möglichen Kostenschätzung hält es die Gemeinde nicht für sinnvoll, den Stimmberechtigten einen Gesamtkredit für alle Massnahmen vorzulegen.

Die Stimmberechtigte sollen stattdessen über die drei Teilprojekte Schulzentrum Schlossmatt, Schulzentrum Rebacker und Tagesschule Mittelweg entscheiden. Baukredite für kleinere Umbau- und Sanierungsprojekte in den bestehenden Gebäuden sollen einzeln beim zuständigen Finanzorgan, in der Regel das Gemeindeparlament, abgeholt werden.

Das Münsinger Gemeindeparlament hat laut Mitteilung die Ergebnisse aus der Machbarkeitsprüfung am Dienstag zur Kenntnis genommen und eine Planungserklärung überwiesen. Am 12. Februar will die Gemeinde die Bevölkerung an einem öffentlichen Anlass über das Vorhaben informieren und Fragen beantworten.