The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Madonna feiert 67. Geburtstag beim Pferderennen in Italien

Keystone-SDA

Pop-Ikone Madonna hat ihren 67. Geburtstag in der Toskana gefeiert - mit einem Abstecher zu einem der traditionsreichsten Spektakel Italiens. Nach einem kurzen Aufenthalt in Florenz reiste die Sängerin am Samstag nach Siena, wo sie den "Palio di Siena", ein seit dem Mittelalter ausgetragenes Pferderennen zwischen den Stadtvierteln, besuchte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Musikerin verfolgte das Spektakel vom Palazzo Pannocchieschi d’Elci, einem Adelspalast mit Blick auf die Piazza del Campo. Medienberichten zufolge soll Madonna im Anschluss an das Rennen in einem Fünf-Sterne-Hotel im historischen Zentrum der Stadt weitergefeiert haben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Pop-Königin ihren Geburtstag in Italien verbracht. Damals war sie in Pompeji, der antiken Stadt bei Neapel, die im Jahr 79 nach Christus beim Ausbruch des Vesuvs verschüttet wurde und heute eine der bedeutendsten archäologischen Stätten der Welt ist.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft