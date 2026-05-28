Mafiavermögen beschlagnahmt: Ermittlungen auch in der Schweiz

Keystone-SDA

Eine Operation gegen die Mafia auf Sizilien soll weitere Ermittlungen - auch in der Schweiz - nach sich gezogen haben. Das beschlagnahmte Vermögen kommt mutmasslich aus dem Umfeld des 2023 verstorbenen Mafiabosses der Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro.

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(Keystone-SDA) Koordiniert wurde der Einsatz von der Bezirksdirektion zur Bekämpfung der Mafia in Palermo. Der Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge soll sich die Operation neben Italien auf acht weitere Länder erstrecken.

Darunter befinden sich gemäss der italienischen Finanzpolizei nebst der Schweiz auch Andorra, Gibraltar, die Kaimaninseln, Luxemburg, der Libanon, das Fürstentum Monaco und Spanien.

Adnkronos zufolge fänden in den beteiligten Staaten derzeit Durchsuchungen und Ermittlungen statt. Die Bestätigung eines solchen Einsatzes in der Schweiz durch die Bundesanwaltschaft oder das Bundesamt für Polizei steht derzeit noch aus.

Geld stammt aus Drogenhandel

Die Ermittlungen hätten ein riesiges Vermögen offengelegt, das aus dem Drogenhandel stamme. Die Gelder seien bereits seit den 1980er-Jahren unter der Führung der Cosa Nostra in der Region Trapani und von Matteo Messina Denaro reinvestiert worden.

«Die Operation ist der Höhepunkt intensiver Ermittlungsarbeit», sagte die italienische Finanzpolizei zu Adnkronos. Dadurch hätte ein gewaltiges Vermögen rekonstruiert werden können.

Das Geld stammt der Finanzpolizei zufolge aus dem Drogenhandel. Der werde seit den 1980ern von der mafiösen Organisation Cosa Nostra Trapanese organisiert, die bis zu seinem Tod im Jahr 2023 dem Mafiaboss Matteo Messina Denaro unterstand.

Dreissig Jahre auf der Flucht

Matteo Messina Denaro war einer der skrupellosesten Anführer der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, die etwa in der Filmreihe «Der Pate» dargestellt wird.

Denaro wurde mehrfach in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt, unter anderem wegen Beteiligung an der Ermordung der Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino 1992 sowie an tödlichen Anschlägen in Rom, Florenz und Mailand im Jahr 1993.

Im Sommer 1993 verschwand Denaro spurlos und lebte bis zu seiner Festnahme dreissig Jahre später auf der Flucht, was ihn zum meistgesuchten Verbrecher Italiens machte. Seine Tarnung flog auf, als er sich wegen einer Krebserkrankung behandeln lassen wollte.

Am 16. Januar 2023 wurde Denaro auf dem Weg zu einer Klinik in Palermo festgenommen. Er verstarb nur wenige Monate später im Gefängnis an den Folgen seines Krebsleidens.