Mangelnde Kontrollen der Brandschutznormen: Kanton Wallis reagiert

Für den Sicherheitsbeauftragten von Crans-Montana VS lässt sich das Fehlen von Brandschutzkontrollen in der Bar "Le Constellation" vor allem durch einen Wechsel des IT-Systems erklären. Der Kanton Wallis sagte am Dienstag, es gehe um Entscheide in kommunaler Kompetenz.

(Keystone-SDA) Für den seit Mai 2024 amtierenden Gemeindeverantwortlichen liegt das Problem in einer Umstellung des Systems zur Verwaltung der Aufgaben und Fristen. Diese Situation habe seine Aufgabe erschwert und zu Verzögerungen bei den Brandschutzkontrollen beigetragen, erklärte er am Freitag vor der Staatsanwaltschaft. Diese Information des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS wurde Keystone-SDA von einer mit dem Fall vertrauten Quelle bestätigt.

Die von 2009 bis 2022 verwendete Software sei für die Walliser Feuerwehren entwickelt worden, teilte der Kanton Wallis Keystone-SDA mit. «In der Folge nutzten mehrere Gemeinden die IT-Lösung dieses Anbieters für spezifische Aufgaben, insbesondere für Brandschutzkontrollen. Es war nicht Aufgabe des Kantons, in diese Geschäftsbeziehungen einzugreifen.»