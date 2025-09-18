Mann überfällt Bank in Horn TG und flüchtet
Ein Mann hat am Donnerstagmittag in Horn eine Bank überfallen. Wenig später floh er gemäss der Polizei mit seiner Beute in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei zunächst erfolglos geblieben.
(Keystone-SDA) Ein Mann betrat kurz vor 11.30 Uhr eine Bankfiliale am Bahnhofplatz, bedrohte eine Angestellte verbal und forderte Bargeld, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Die Bankangestellte blieb körperlich unverletzt.
Die weiteren Ermittlungen werden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bischofszell durchgeführt, so die Polizei weiter.