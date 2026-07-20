Mann auf öffentlicher WC-Anlage in Basel ausgeraubt

Keystone-SDA

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Ein 68-jähriger Mann ist am Sonntag in einem öffentlichen WC beim Schützenmattpark in Basel mit einer Stichwaffe bedroht und ausgeraubt worden. Verletzt wurde gemäss Mitteilung der Staatsanwaltschaft niemand.

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(Keystone-SDA) Der Täter näherte sich dem Geschädigten gegen 7.35 Uhr von hinten und bedrohte ihn mit einer Stichwaffe, wie es im Communiqué vom Montag heisst. Der Räuber habe das Portemonnaie des Opfers an sich genommen und sei aus der Herrentoilette geflüchtet.

Der Geschädigte folgte dem Opfer und konnte erkennen, dass der Täter zusammen mit einer weiteren Person in Richtung der Bushaltestelle der Linie 34 flüchtete, wie die Staatsanwaltschaft weiter schreibt. Dort habe er die beiden Männer aus den Augen verloren.