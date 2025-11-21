Mann auf Diebestour in Seon AG festgenommen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat am Donnerstagabend in Seon AG einen 31-jährigen Mann auf einer Diebestour festgenommen. Er soll versucht haben, ein Auto aufzubrechen. Eine private Überwachungskamera filmte den Versuch. Der Hausbesitzer alarmierte die Polizei.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mehrere Polizeipatrouillen nahmen die Fahndung auf. Dabei kontrollierten Polizisten der Regionalpolizei Lenzburg auch den Bahnhof, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Dort hätten sie den Verdächtigen getroffen. Es handle sich um einen Algerier, der in Deutschland als Asylbewerber gemeldet sei und illegal in der Schweiz weile. Er sei für Ermittlungen festgenommen worden.