Mann auf nächtlicher Diebestour in Stein AG festgenommen

Keystone-SDA

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An der Rütistrasse in Stein AG haben Anwohner in der Nacht auf Dienstag mehrere aufgebrochene Autos festgestellt. Die Kantonspolizei Aargau nahm wenig später einen mutmasslichen Fahrzeugeinbrecher fest.

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(Keystone-SDA) Der 24-jährige Algerier habe keinen plausiblen Grund angeben können, wieso er sich dort aufgehalten habe. Die Grenzwache hatte den Mann zuvor unweit des Tatorts angehalten.

Ein Anwohner der besagten Strasse hatte der Kantonspolizei Aargau kurz nach 04.00 Uhr einen Fahrzeugaufbruch gemeldet, wie die Polizei am Dienstag schrieb. Eine andere Anwohnerin habe sich auf den Vorplatz eines Einfamilienhauses begeben, nachdem sie von einem Fahrzeugalarm geweckt worden sei.

Dort habe sie festgestellt, dass eine Scheibe ihres parkierten Autos eingeschlagen gewesen sei und Bargeld gefehlt habe. Gleichzeitig habe sie zwei Personen beobachtet, die zu Fuss weggelaufen seien. Daraufhin seien mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Oberes Fricktal, der Kantonspolizei sowie der Grenzwache ausgerückt. Ein Diensthund habe die Fährte aufgenommen.

Im Zuge der Fahndung stiess eine Patrouille gemäss Medienmitteilung an der Rütistrasse auf ein weiteres aufgebrochenes Auto. Auch hier sei eine Scheibe eingeschlagen gewesen. Es hätten Rucksack, Sportsachen sowie Kopfhörer gefehlt.

In den Morgenstunden habe sich ein weiterer Anwohner der Rütistrasse bei der Kantonspolizei gemeldet. Die unbekannte Täterschaft habe Bargeld gestohlen.

Die Kantonspolizei kläre ab, ob die drei Fahrzeugaufbrüche miteinander in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen dauerten an. An den Autos sei Sachschaden entstanden.