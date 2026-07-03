Mann bedroht Angestellte einer Tankstelle in St. Gallen mit Messer

Keystone-SDA

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Bei einem Raubüberfall auf einen Tankstellenshop am Freitagmorgen in der Stadt St. Gallen hat ein maskierter Mann eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Der Mann flüchtete gemäss der Polizei mit einer unbekannten Menge Bargeld. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 6.10 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Shop einer Tankstelle an der Oberstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Er begab sich hinter die Kasse und bedrohte die Angestellte, die ihm Geld aushändigte. Nach dem Raub fuhr er auf einem schwarzen E-Scooter davon.

«Die umgehend eingeleitete Fahndung der Stadt- und Kantonspolizei St. Gallen verlief bislang ohne Erfolg», hiess es im Communiqué vom Freitagnachmittag.