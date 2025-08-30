The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Mann bei Auseinandersetzung in Solothurn schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung ist in der Nacht auf Samstag ein Mann schwer verletzt worden. Die Hintergründe des Vorfalls waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) An der Auseinandersetzung auf einem Vorplatz im Bereich der Kreuzung Stalden-Landhausquai seien mehrere Personen beteiligt gewesen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit. Der Vorfall habe sich gegen 00.10 Uhr ereignet.

Beim Verletzten handelt es sich den Angaben zufolge um einen 59-Jährigen. Der Rettungsdienst betreute den Mann zunächst vor Ort und brachte ihn anschliessend ins Spital. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und erliess einen Zeugenaufruf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft