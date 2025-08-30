Mann bei Auseinandersetzung in Solothurn schwer verletzt
Bei einer tätlichen Auseinandersetzung ist in der Nacht auf Samstag ein Mann schwer verletzt worden. Die Hintergründe des Vorfalls waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.
(Keystone-SDA) An der Auseinandersetzung auf einem Vorplatz im Bereich der Kreuzung Stalden-Landhausquai seien mehrere Personen beteiligt gewesen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit. Der Vorfall habe sich gegen 00.10 Uhr ereignet.
Beim Verletzten handelt es sich den Angaben zufolge um einen 59-Jährigen. Der Rettungsdienst betreute den Mann zunächst vor Ort und brachte ihn anschliessend ins Spital. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und erliess einen Zeugenaufruf.