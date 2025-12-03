Mann bei Brand in Düdingen FR schwer verletzt

Keystone-SDA

In Düdingen FR ist ein Mann am Mittwoch nach einem Brand schwer verletzt in Spital gebracht worden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr sei gegen 15.35 Uhr mit zwei Ambulanzen sowie mehreren Patrouillen zu einem Hausbrand in Menziswil in der Gemeinde Düdingen ausgerückt, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Mittwoch mit.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Haus, in dem sich zwei Wohnungen befinden, in Brand stand. Die Feuerwehr habe den Brand eindämmen können. Zwei Einwohner konnten sich laut Mitteilung rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein 32-jähriger Mann wurde verletzt ins Spital gebracht, wie es weiter hiess.

Eine Überwachung des Geländes wurde für die Nacht eingerichtet. Der Schaden am Gebäude sei erheblich. Ermittlungen zur Brandursache seien im Gange.