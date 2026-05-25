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Mann bei Raubüberfall auf Laden in Erlinsbach SO leicht verletzt

Keystone-SDA

Vier unbekannte Frauen haben am Sonntagnachmittag einen Ladenbesitzer in Erlinsbach SO überfallen und leicht verletzt. Der Mann musste nach dem Überfall in ein Spital eingeliefert werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Überfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 16 Uhr an der Aarauerstrasse. Die vier Frauen hätten sich nach derzeitigen Erkenntnissen Zutritt zum Laden verschafft und den Besitzer tätlich angegriffen.

Dabei habe sich der Mann leichte Verletzungen zugezogen, die eine Einweisung in ein Spital erforderlich machten. Anschliessend seien die mutmasslichen Täterinnen mit Deliktsgut zu Fuss in Richtung Dorfplatz geflüchtet.

Polizei und Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn nahmen umgehend Ermittlungen auf. Die unbekannten Frauen hätten den Laden bereits am Samstag, 23. Mai 2026, mehrmals aufgesucht, teilte die Polizei weiter mit.

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